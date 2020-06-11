В районе американского посольства в Багдаде упала ракета

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В «зелёной зоне» иракской столицы Багдада недалеко от американского посольства упала ракета. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.
В районе американского посольства в Багдаде упала ракета
  • Reuters

Отмечается, что в районе ЧП сработала сирена воздушной тревоги.

Сведений о пострадавших и разрушениях не приводится.

В марте стало известно о гибели двух американцев и британца при ударе по американской военной базе Эт-Таджи в Ираке.

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