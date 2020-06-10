Принц Бельгии оштрафован на €10,4 тысячи за нарушение карантина

Испанские власти приговорили принца Бельгии Иоахима к штрафу в размере €10,4 тыс. за нарушение карантинного режима, сообщает La Libre.

Как отмечается, у принца есть 15 дней, чтобы обжаловать штраф. Если он согласится с наказанием, то заплатит 50% (€5,2 тыс.).

Племянник короля бельгийцев Филиппа и сын принцессы Астрид Иоахим в конце мая отправился на учебную стажировку в Мадрид. В нарушение карантинных ограничений он принял участие в вечеринке с друзьями и членами семьи в Кордове.

Через некоторое время принц почувствовал недомогание и сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.