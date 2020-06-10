Помпео обсудил с Генсеком ООН Ливию и Иран

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Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. В ходе беседы они обсудили Ливию, Сирию и Иран.
Помпео обсудил с Генсеком ООН Ливию и Иран
  • Reuters

Об этом говорится в распространённом заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«Госсекретарь Помпео и Генеральный секретарь Гутерреш обсудили шаги, направленные на окончание конфликта и выход из ситуации в Ливии путём переговоров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также Помпео и Гутерреш побеседовали по поводу необходимости возобновления трансграничного гуманитарного механизма в Сирии и важности продления оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана.

Ранее Помпео заявил, что Соединённые Штаты вводят санкции против двух руководителей иранской ядерной программы.

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