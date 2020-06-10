Глава МИД Словакии пригласил Лаврова посетить страну

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок провёл телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых пригласил его посетить республику с визитом.

РИА Новости