Глава МИД Словакии пригласил Лаврова посетить страну
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба словацкого внешнеполитического ведомства.
Уточняется, что Корчок также предложил Лаврову принять участие в международной конференции по вопросам безопасности GLOBSEC в Братиславе.
«Переговоры состоялись по инициативе шефа словацкой дипломатии, который пригласил российского коллегу на конференцию GLOBSEC и посетить с визитом Словакию», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее Лавров провёл телефонный разговор с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.