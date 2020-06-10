Глава МИД Словакии пригласил Лаврова посетить страну

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок провёл телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых пригласил его посетить республику с визитом.
Глава МИД Словакии пригласил Лаврова посетить страну
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба словацкого внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что Корчок также предложил Лаврову принять участие в международной конференции по вопросам безопасности GLOBSEC в Братиславе. 

«Переговоры состоялись по инициативе шефа словацкой дипломатии, который пригласил российского коллегу на конференцию GLOBSEC и посетить с визитом Словакию», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее Лавров провёл телефонный разговор с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить