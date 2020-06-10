В Мюнхене неизвестные въехали на машине в группу людей

Короткая ссылка
В Мюнхене неизвестные на автомобиле совершили наезд на группу людей.
В Мюнхене неизвестные въехали на машине в группу людей
  • Reuters

Об этом сообщается в Twitter полиции города.

Уточняется, что злоумышленники сначала въехали на автомобиле в группу людей, а затем вышли из машины и начали их избивать. 

«Затем они скрылись на машине. Сейчас мы ищем автомобиль. По нашей оценке, в настоящее время для вас нет опасности», — отметили в правоохранительных органах.

Уточняется, что в ходе инцидента пострадали три человека, которые были госпитализированы. Полиция уже оцепила район происшествия.

В феврале в немецком городе Фолькмарзен автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального шествия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить