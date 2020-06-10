В Мюнхене неизвестные въехали на машине в группу людей

В Мюнхене неизвестные на автомобиле совершили наезд на группу людей.

Об этом сообщается в Twitter полиции города.

Уточняется, что злоумышленники сначала въехали на автомобиле в группу людей, а затем вышли из машины и начали их избивать.

«Затем они скрылись на машине. Сейчас мы ищем автомобиль. По нашей оценке, в настоящее время для вас нет опасности», — отметили в правоохранительных органах.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein Pkw in eine kleinere Personengruppe, die Insassen stiegen aus und schlugen auf die Gruppe ein. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Pkw.



Wir fahnden jetzt nach dem Fahrzeug.

Nach unserer Einschätzung besteht derzeit keine Gefahr für Euch — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 10, 2020

Уточняется, что в ходе инцидента пострадали три человека, которые были госпитализированы. Полиция уже оцепила район происшествия.

В феврале в немецком городе Фолькмарзен автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального шествия.