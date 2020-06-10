Суд рассмотрит иск журналиста МИА «Россия сегодня» к польскому телеканалу TVP1

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Суд в Польше займётся рассмотрением иска журналиста МИА «Россия сегодня» Леонида Свиридова к польскому телеканалу TVP1 о защите чести и достоинства.

В беседе с РИА Новости истец заявил, что требует от телеканала опровержения информации, что он якобы был выслан из Польши в связи с обвинениями в шпионаже.

В сюжете «Конфедерация благодарит заграницу», вышедшем в эфире телеканала TVP1 24 мая 2019 года в рамках основного выпуска программы «Новости» в 19:30, говорится, что «одним из журналистов Sputnik является Леонид Свиридов, которого Польша выслала в 2015 году, обвиняя его в шпионаже».

Свиридов подчеркнул, что утверждение телеканала не соответствует действительности, в связи с чем он просит суд обязать главного редактора программы «Новости» канала TVP1 разместить текст опровержения в печатном виде на интернет-сайте телеканала и заблокировать вышедший ранее видеоматериал. Кроме того, текст должен быть зачитан диктором в главном выпуске программы в 19.30.

Отмечается, что суд присвоил исковому заявлению номер, однако ещё не назначил дату рассмотрения.

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