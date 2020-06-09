Террористы обстреляли населённые пункты в Идлибе и Хаме
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«Зафиксированы один обстрел населённого пункта Дадих в провинции Идлиб, один обстрел населённого пункта Танжара в провинции Хама со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Щербицкого.
Ранее сообщалось, что на пути патруля российской военной полиции на севере Сирии сработало взрывное устройство, никто не пострадал.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.