Террористы обстреляли населённые пункты в Идлибе и Хаме

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Хама.

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«Зафиксированы один обстрел населённого пункта Дадих в провинции Идлиб, один обстрел населённого пункта Танжара в провинции Хама со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Щербицкого. Ранее сообщалось, что на пути патруля российской военной полиции на севере Сирии сработало взрывное устройство, никто не пострадал. * «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.