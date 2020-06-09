Умер президент Бурунди

Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза скончался.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление властей страны.

Уточняется, что причиной смерти стал сердечный приступ.

«Правительство Республики Бурунди с большой печалью объявляет о неожиданной смерти президента Республики Бурунди Пьера Нкурунзизы... после остановки сердца 8 июня 2020 года», — говорится в заявлении.

URGENT: Le Gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse le décès inopiné de Son Excellence Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi, survenu à l’Hôpital du Cinquantenaire de Karusi suite à un arrêt cardiaque ce 8 juin 2020. pic.twitter.com/PP46kKzAM5 — Burundi Government (@BurundiGov) June 9, 2020

В сентябре 2019 года сообщалось, что бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али скончался в возрасте 83 лет.