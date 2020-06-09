Умер президент Бурунди

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Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза скончался.
Умер президент Бурунди
  • © Reuters

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление властей страны.

Уточняется, что причиной смерти стал сердечный приступ.

«Правительство Республики Бурунди с большой печалью объявляет о неожиданной смерти президента Республики Бурунди Пьера Нкурунзизы... после остановки сердца 8 июня 2020 года», — говорится в заявлении.

В сентябре 2019 года сообщалось, что бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али скончался в возрасте 83 лет.

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