Британский парламент почтил память Джорджа Флойда минутой молчания

Члены британского парламента почтили минутой молчания память погибшего в США из-за действий американской полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

«В британском парламенте нет места расизму: мы считаем, что жизни чернокожих имеют значение. Наше парламентское сообщество поддерживает наших чернокожих друзей и коллег как тут, так и за рубежом», - говорится в сообщении парламента.

Уточняется, что акция была проведена в 11:00 по местному времени.

В конце мая афроамериканец Джордж Флойд умер после задержания полицией. Его смерть спровоцировала протесты и беспорядке в целом ряде городов США, а также в некоторых городах других стран, в частности, в Британии, Канаде и Франции.