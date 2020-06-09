В Южной Корее выявили 38 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Южной Корее зафиксировали 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.
В Южной Корее выявили 38 случаев коронавируса за сутки
  • © REUTERS/Kim Hong-Ji

Как передаёт РИА Новости, общее число выявленных случаев в стране достигло 11 852.

За время пандемии 274 человека с коронавирусом скончались, 10 589 — выздоровели.

Ранее в Бразилии число заболевших коронавирусом превысило 700 тысяч.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить