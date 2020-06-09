В Южной Корее выявили 38 случаев коронавируса за сутки

В Южной Корее зафиксировали 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.

© REUTERS/Kim Hong-Ji

Как передаёт РИА Новости, общее число выявленных случаев в стране достигло 11 852. За время пандемии 274 человека с коронавирусом скончались, 10 589 — выздоровели. Ранее в Бразилии число заболевших коронавирусом превысило 700 тысяч.