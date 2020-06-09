В Южной Корее выявили 38 случаев коронавируса за сутки
В Южной Корее зафиксировали 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.
- © REUTERS/Kim Hong-Ji
Как передаёт РИА Новости, общее число выявленных случаев в стране достигло 11 852.
За время пандемии 274 человека с коронавирусом скончались, 10 589 — выздоровели.
Ранее в Бразилии число заболевших коронавирусом превысило 700 тысяч.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: