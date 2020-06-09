Глава полиции Портленда подала в отставку на фоне протестов
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Об этом она написала в своём Twitter.
По её словам, она «выслушала общество», которое призывало «к изменениям».
«Полиция Портленда должна быть лидером в переменах. Они начинаются с доверия. Эта перемена в руководстве происходит от моего сердца», — написала она.
Как пишет The Oregonian, Реш в ходе пресс-конференции сообщила, что она предложила занять пост главы полиции Портленда афроамериканцу Чаку Ловеллу.
Ранее мэр Портленда запретил полиции применять слезоточивый газ на мирных митингах.
Протесты в десятках городов США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.