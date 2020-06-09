Жителю США предъявили обвинения в поджоге здания полиции в Миннеаполисе

Прокуратура предъявила обвинения жителю американской Миннесоты по факту пособничества и подстрекательства к поджогу здания полиции в Миннеаполисе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции США.

«Прокурор США Эрика Макдональд сегодня сообщила о возбуждении федерального уголовного дела против 23-летнего Брандена Майкла Вулфи, он обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к совершению поджога третьего участка полиции Миннеаполиса», — заявили в Минюсте.

3 июня полиция задержала подозреваемого, когда тот в бронежилете и с дубинкой пытался попасть в магазин, из которого его уволили. Подозреваемый после задержания также признался, что был на месте поджога третьего полицейского участка. По его словам, он украл из здания некоторые предметы и подтолкнул в огонь деревянную бочку.

Первые слушания по делу Брандена Майкла Вулфи запланированы 9 июня.

Ранее сообщалось, что не менее 9,3 тыс. человек были задержаны в США с начала протестов, которые начались в стране из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе после действий полицейских.