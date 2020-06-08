Трамп провёл телефонные переговоры с Эрдоганом

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Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Трамп провёл телефонные переговоры с Эрдоганом
  • © REUTERS/Kevin Lamarque

«Сегодня Дональд Трамп провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Трамп и президент Эрдоган обсудили последние усилия в борьбе с пандемией коронавируса, а также тему открытия границ США и Турции», — написал заместитель официального представителя Белого Ддома Джадд Дир в Twitter.

Уточняется, что лидеры обменялись мнениями по важнейшим вопросам двусторонней повестки, а также по ситуации в Ливии и Сирии.

23 мая Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.

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