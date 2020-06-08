Нетаньяху подал третью жалобу в полицию на угрозы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что подал в полицию третью жалобу на угрозы в адрес членов его семьи в социальных сетях.

«Сегодня утром я подал ещё одну жалобу в полицию за подстрекательство к убийству в адрес меня и членов моей семьи. В последнее время подстрекательство с явным призывом к убийству меня и членов моей семьи явно перешло красную черту», — написал Нетаньяху в Twitter.

Он приложил к обращению скриншоты публикаций в социальных сетях, в которых содержатся угрозы ему и его сыну.

В ноябре 2019 года израильская полиция задержала мужчину, который подозревается в публикации в социальных сетях угроз в адрес Нетаньяху и его семьи.

В 2018 году Нетаньяху жаловался на ежедневный троллинг со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.