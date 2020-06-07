В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире

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В мире выявлено почти 6,8 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
  • Reuters

Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано почти 6,8 млн случаев коронавирусной инфекции.

Число умерших от COVID-19 превысило 397 тыс.

Ранее в ВОЗ назвали Америку центром пандемии коронавируса.

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