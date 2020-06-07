Захарова прокомментировала беспорядки в США
- РИА Новости
«То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединённых Штатах, — это ответ на ваш вопрос: они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя», — приводит её слова РИА Новости.
Она добавила, что США столкнулись с последствиями идей и тезисов, которые они «продвигали по всему миру», в числе которых «возможность дестабилизации обстановки, возможность игры на внутренних противоречиях».
«Всё то, что они внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее Захарова заявила об увеличении спроса на вывозные рейсы из США среди россиян после начала беспорядков в американских штатах.
Протесты в десятках городов США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.