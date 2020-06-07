Захарова прокомментировала беспорядки в США

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
Захарова прокомментировала беспорядки в США
  • РИА Новости

«То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединённых Штатах, — это ответ на ваш вопрос: они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя», — приводит её слова РИА Новости.

Она добавила, что США столкнулись с последствиями идей и тезисов, которые они «продвигали по всему миру», в числе которых «возможность дестабилизации обстановки, возможность игры на внутренних противоречиях».

«Всё то, что они внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова заявила об увеличении спроса на вывозные рейсы из США среди россиян после начала беспорядков в американских штатах.

Протесты в десятках городов США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить