Захарова прокомментировала беспорядки в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».

«То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединённых Штатах, — это ответ на ваш вопрос: они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя», — приводит её слова РИА Новости.

Она добавила, что США столкнулись с последствиями идей и тезисов, которые они «продвигали по всему миру», в числе которых «возможность дестабилизации обстановки, возможность игры на внутренних противоречиях».

«Всё то, что они внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова заявила об увеличении спроса на вывозные рейсы из США среди россиян после начала беспорядков в американских штатах.

Протесты в десятках городов США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.