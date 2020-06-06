В Китае за сутки выявили три случая заболевания коронавирусом

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В Китае за сутки выявили три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в провинции Гуандун, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
В Китае за сутки выявили три случая заболевания коронавирусом
  • Reuters

Все новые заболевшие приехали в Китай из-за границы.

За сутки в стране не зафиксировано летальных исходов, связанных с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Китае выявили 1771 импортированный случай коронавируса, 1708 человек выздоровели, 63 находятся на лечении.

Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

Ранее китайские учёные из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний заявили, что рынок морепродуктов в Ухани не является местом происхождения COVID-19.

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