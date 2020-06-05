Учитель из США рассказал о ситуации в стране

Короткая ссылка
Учитель Джон Бонин из американской Саванны рассказал о ситуации в стране.
Учитель из США рассказал о ситуации в стране
  • Reuters

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он заявил, что для США такого рода мощные и долгие протесты необычны.

«Плохо, что кто-то воспользовался ситуацией и под шумок устраивает погромы и нападает на полицейских. Конечно, это дискредитирует движение», — сказал Бонин.

По его словам, нужно, чтобы люди понимали, что полиция создана для их же защиты, что не все полицейские плохие.

«В то же время властям и людям при исполнении нужно разбираться с каждым конкретным случаем», — добавил он.

Ранее калифорнийский бизнесмен, владелец ресторана в Сан-Диего Айк Газарян в беседе с kp.ru рассказал о защите заведения от протестующих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить