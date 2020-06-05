Учитель из США рассказал о ситуации в стране

Учитель Джон Бонин из американской Саванны рассказал о ситуации в стране.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он заявил, что для США такого рода мощные и долгие протесты необычны.

«Плохо, что кто-то воспользовался ситуацией и под шумок устраивает погромы и нападает на полицейских. Конечно, это дискредитирует движение», — сказал Бонин.

По его словам, нужно, чтобы люди понимали, что полиция создана для их же защиты, что не все полицейские плохие.

«В то же время властям и людям при исполнении нужно разбираться с каждым конкретным случаем», — добавил он.

Ранее калифорнийский бизнесмен, владелец ресторана в Сан-Диего Айк Газарян в беседе с kp.ru рассказал о защите заведения от протестующих.