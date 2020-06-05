Владелец магазина из США рассказал о ситуации в стране

Владелец магазина в Морроу Марлон Грант рассказал о ситуации в США.

«Я живу в маленьком городке, и когда мы узнали, что люди собираются грабить и бить витрины (хотя там и грабить-то нечего), местные вышли. Кто что имел из оружия — взяли с собой и просто стояли рядом, мирно общаясь», — цитирует американца сайт «Аргументы и факты».

По его словам, в это время пришла группа злоумышленников, которые поняли, что им грозит, и сбежали.

Ранее калифорнийский бизнесмен, владелец ресторана в Сан-Диего Айк Газарян в беседе с kp.ru рассказал о защите заведения от протестующих.