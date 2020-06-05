В Иране за сутки зафиксировали более 2800 случаев коронавируса

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Официальный представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявил в эфире телеканала IRINN, что за сутки в стране было зафиксировано более 2800 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Иране за сутки зафиксировали более 2800 случаев коронавируса
  • Reuters
  • © Ali Khara via REUTERS

«По всей стране в общей сложности выявлено 167 156 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки удалось установить 2886 новых случаев. К счастью, 129 741 человек выздоровел», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что за прошедшие 24 часа в стране скончались 63 человека с коронавирусом, а общее число жертв достигло 8134.

Ранее сообщалось, что в Иране от коронавирусной инфекции вылечилась 107-летняя пациентка.

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