В Испании за сутки выявили 195 новых случаев коронавируса
В Испании за сутки выявили 195 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
- Reuters
Об этом информирует El País со ссылкой на испанский Минздрав.
Общее число выявленных случаев достигло 240 660.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в Белоруссии возросло на 865 и достигло 45 981.
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