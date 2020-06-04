В Испании за сутки выявили 195 новых случаев коронавируса

В Испании за сутки выявили 195 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует El País со ссылкой на испанский Минздрав.

Общее число выявленных случаев достигло 240 660.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в Белоруссии возросло на 865 и достигло 45 981.