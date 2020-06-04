Владелец ресторана в США рассказал подробности о защите заведения от протестующих

Калифорнийский бизнесмен, владелец ресторана в Сан-Диего Айк Газарян рассказал подробности о защите заведения от протестующих.

«В первый день полицейских вообще не было видно, на второй день они появились, стало чуть полегче — по крайней мере, без поджогов, но сломали много витрин, украли у малого и среднего бизнеса товары», — цитирует Газаряна kp.ru.

По словам бизнесмена, он понял, что нужно что-то делать, и позвонил друзьям (у всех есть лицензия на оружие).

«Собрались, человек 10—12, и встали. Проинструктировал: самим ни в коем случае не нападать, на провокации не поддаваться», — уточнил Газарян.

Как утверждает бизнесмен, толпа, увидев людей с дробовиками, прошла мимо.

Газарян также рассказал, что тяжёлая ситуация была до вторника, 2 июня, а сейчас стало спокойнее.

«По-прежнему ходят, кричат, но уже ничего не ломают (по крайней мере, из того, что я знаю), полицейские в нашем городе арестовали порядка сотни нарушителей», — заключил он.

По данным СМИ, не менее 9,3 тыс. человек были задержаны в США с начала протестов, вызванных гибелью Флойда в Миннеаполисе в результате действий полицейских.