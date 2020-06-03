Число умерших от коронавируса во Франции превысило 29 тысяч

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Во Франции 29 021 человек скончался от коронавирусной инфекции COVID-19.
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 29 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны.

За прошедшие сутки в стране из-за COVID-19 погиб 81 человек.

Уточняется, что за всё время в больницах от осложнений коронавирусной инфекции скончался 18 671 пациент, а в социальных и медико-социальных учреждениях — 10 350.

Информация о смертях в социальных учреждениях представлена по сведениям на 2 июня, следующее обновление данных ожидается на будущей неделе.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о новом этапе смягчения ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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