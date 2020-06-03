Экс-посол США на Украине прокомментировал протесты в американских городах

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Бывший посол США на Украине Джон Эдвард Хёрбст в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал протесты в Соединённых Штатах.
Экс-посол США на Украине прокомментировал протесты в американских городах
  • Reuters

«Нужно различать, делать разницу между протестами (есть у нас многие протесты, они хорошие) и беспорядками... Протесты против того, что произошло с господином Джорджем Флойдом, — это естественно, это правильно. И все наши политики поддерживают право американцев делать демонстрации в таких случаях. Но, конечно, мы не одобряем беспорядки», — сказал дипломат.

Так, Хёрбст подчеркнул, что американские власти «не одобряют, когда люди стараются украсть в магазинах, когда они хотят делать больно другим».

По американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Флойда в результате действий полиции при его задержании. 

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