В Италии за сутки умер 71 человек с коронавирусом
В Италии за сутки скончался 71 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом информирует La Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты. Всего в стране с начала пандемии умер 33 601 человек с COVID-19.
- Reuters
Число новых случаев заболевания в стране за 24 часа составило 321, большая часть из них приходится на Северную Ломбардию.
За сутки от COVID-19 вылечились 846 человек, общее число выздоровевших — 160 938 из 233 836 заболевших.
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