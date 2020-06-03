В Италии за сутки умер 71 человек с коронавирусом

В Италии за сутки скончался 71 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом информирует La Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты. Всего в стране с начала пандемии умер 33 601 человек с COVID-19.

Reuters