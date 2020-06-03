Тысячи человек в Лондоне вышли на акцию в защиту афроамериканцев

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Тысячи человек вышли на протест в лондонском Гайд-парке в защиту афроамериканцев после гибели Джорджа Флойда в США, передаёт Sky News.
Тысячи человек в Лондоне вышли на акцию в защиту афроамериканцев
  • Reuters

Сообщается, что протестующие скандируют «Жизни темнокожих имеют значение», «Нет справедливости, нет мира» и «Мы не будем молчать».

Как отмечает телеканал, большинство участников в защитных масках и перчатках, однако из-за большого скопления людей соблюдать дистанцию не удаётся.

По американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков из-за гибели в Миннеаполисе афроамериканца Флойда после действий полицейских при его задержании. 

По подсчётам СМИ, в США с начала протестов задержаны не менее 9,3 тыс. человек.

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