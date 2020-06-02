В Китае выявили пять новых случаев коронавируса за сутки

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В Китае выявили пять новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.
В Китае выявили пять новых случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Как уточняется, число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 83 022. 

78 315 человек выздоровели, 4634 погибли от последствий заражения.

Ранее китайские учёные из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний заявили, что рынок морепродуктов в Ухани не является местом происхождения нового коронавируса.

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