В Китае выявили пять новых случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Как уточняется, число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 83 022.
78 315 человек выздоровели, 4634 погибли от последствий заражения.
Ранее китайские учёные из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний заявили, что рынок морепродуктов в Ухани не является местом происхождения нового коронавируса.