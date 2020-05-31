В Европе у посольств США прошли акции протеста из-за гибели Флойда

В Лондоне и Берлине у посольств США прошли акции протеста, связанные с гибелью после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

В частности, тысячи людей собрались на Трафальгарской площади и у здания посольства США в Лондоне. Они держали плакаты с надписью: «Правосудие для Джорджа Флойда».

Как сообщает РИА Новости, лондонская полиция задержала пятерых участников акции у посольства США.

Также в центре Манчестера прошёл марш под лозунгом «Жизни чёрных важны».

В Берлине люди также вышли к посольству США на акцию протеста против убийства Флойда. Они держали плакаты, призывающие к справедливости для Флойда и других афроамериканцев, которые были убиты американскими полицейскими. В парке Мауэра появились граффити на обломке Берлинской стены с изображением погибшего и его предсмертными словами «Я не могу дышать».

Ранее активистка Кайла Джанэй Джонсон в интервью RT рассказала, как в Миннеаполисе проходила акция протеста, вызванная гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания полицейскими.