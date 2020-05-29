Парижский Лувр планируют открыть 6 июля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте музея.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп «объявил о возможности открытия музеев с 2 июня и открытия садов и парков с выходных, 30 мая».

В сообщении говорится, что сад Карузель откроется с 30 мая, а с 31 мая будет открыт сад Тюильри. При этом из соображений безопасности там будут запрещены массовые игры и собрания с численностью участников более десяти человек.

Отмечается, что «для музеев будет реализована система по бронированию, а также нанесена новая разметка, позволяющая создать условия для максимальной безопасности гостей». Также в музеях необходимо носить маски.

Ранее Эдуар Филипп сообщил, что во Франции с 2 июня смогут возобновить свою работу кафе и рестораны.