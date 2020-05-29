Китай проводит морские испытания нового авианосца «Шаньдун»

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Китай проводит испытания своего нового авианосца «Шаньдун» в море, в настоящее время проверяется работоспособность его вооружения и снаряжения, сообщил представитель китайского Минобороны Жэнь Гоцян.
Китай проводит морские испытания нового авианосца «Шаньдун»
  • Reuters

«В соответствии с годовым планом Военно-морские силы КНР в настоящее время проводят испытания на море авианосца «Шаньдун», — приводит его слова РИА Новости.

Как отмечает агентство, авианосец был передан ВМС армии Китая в ноябре 2019 года. Это второй авианосец Китая и первый — собственного производства.

Длина судна 315 метров, ширина 75 метров, авианосец весит 70 тыс. тонн и способен развивать скорость 31 морской узел.

По сообщениям китайских СМИ, на корабле могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15).

Ранее стало известно, что Китай увеличит военный бюджет в 2020 году на 6,6% — до 1,27 трлн юаней ($178,8 млрд).

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