За сутки в Колумбии выявили более 1200 случаев коронавируса

За сутки в Колумбии зафиксировали 1262 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 на территории страны.

Об этом Минздрав Колумбии сообщил на своей странице в Twitter.

«28 мая мы подтвердили выздоровление 554 пациентов, 1262 новых случая заражения и 19 летальных исходов. В итоге число выздоровевших достигло 6 665, пациентов с коронавирусом — 25 366, умерших — 822», — говорится в заявлении.

Ранее президент Колумбии Иван Дуке принял решение не продлевать действие режима чрезвычайного положения, который был введён на 30 суток 17 марта.