ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч
- Reuters
Об этом говорится на сайте организации.
Отмечается, что всего в мире выявлено более 5,596 млн случаев инфицирования COVID-19.
Больше всего больных (свыше 2,556 млн) было зафиксировано в американском регионе.
Ранее в ВОЗ назвали Америку центром пандемии коронавируса.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.