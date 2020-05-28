В Италии за сутки умерли 70 человек с коронавирусом

В Италии за сутки скончались 70 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом информирует La Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты. Всего в стране с начала пандемии умерли 33 142 человека с COVID-19.

Reuters

Число новых случаев заболевания по стране за 24 часа составило 593, из них 64% приходится на Северную Ломбардию. За сутки от заболевания вылечились 3503 человека, общее число выздоровевших — 150 604 из 231 732 заболевших.