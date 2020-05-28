Трамп прокомментировал смерть 100 тысяч американцев от коронавируса

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Президент США Дональд Трамп назвал «печальной вехой» смерть 100 тыс. американцев от коронавируса. 
Трамп прокомментировал смерть 100 тысяч американцев от коронавируса
  • Reuters

«Мы только что преодолели очень печальную веху, когда смертность от пандемии коронавируса достигла 100 тыс. человек. Всем семьям и друзьям тех, кто уже умер, я хочу выразить свое искреннее сочувствие и любовь за всё, что эти замечательные люди отстаивали и что они представляли. Да пребудет с вами Бог!» — написал Трамп в Twitter.

Также Трамп заявлял, что благодаря его действиям Соединённым Штатам удалось сберечь более 1 млн жизней во время пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Трамп рассказал о работе по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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