Трамп прокомментировал смерть 100 тысяч американцев от коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал «печальной вехой» смерть 100 тыс. американцев от коронавируса.

«Мы только что преодолели очень печальную веху, когда смертность от пандемии коронавируса достигла 100 тыс. человек. Всем семьям и друзьям тех, кто уже умер, я хочу выразить свое искреннее сочувствие и любовь за всё, что эти замечательные люди отстаивали и что они представляли. Да пребудет с вами Бог!» — написал Трамп в Twitter.

Также Трамп заявлял, что благодаря его действиям Соединённым Штатам удалось сберечь более 1 млн жизней во время пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Трамп рассказал о работе по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.