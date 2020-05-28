Трамп прокомментировал смерть 100 тысяч американцев от коронавируса
- Reuters
«Мы только что преодолели очень печальную веху, когда смертность от пандемии коронавируса достигла 100 тыс. человек. Всем семьям и друзьям тех, кто уже умер, я хочу выразить свое искреннее сочувствие и любовь за всё, что эти замечательные люди отстаивали и что они представляли. Да пребудет с вами Бог!» — написал Трамп в Twitter.
Также Трамп заявлял, что благодаря его действиям Соединённым Штатам удалось сберечь более 1 млн жизней во время пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее Трамп рассказал о работе по разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.