В Италии за сутки скончались 117 человек с коронавирусом
В Италии за сутки скончались 117 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом информирует La Repubblica со ссылкой на департамент гражданской защиты. Всего в стране с начала пандемии умерли 33 072 человека с COVID-19.
- Reuters
Число новых случаев заболевания по стране за 24 часа составило 584, из них 65% приходится на северную Ломбардию, общее число инфицированных достигло 231 139.
За сутки от заболевания вылечились 2443 человека, общее число выздоровевших — 147 101.
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