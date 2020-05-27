В Италии за сутки скончались 117 человек с коронавирусом

В Италии за сутки скончались 117 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом информирует La Repubblica со ссылкой на департамент гражданской защиты. Всего в стране с начала пандемии умерли 33 072 человека с COVID-19.

Reuters