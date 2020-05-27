Во Франции полиция во время спецоперации ошиблась квартирой

Во французском Лиможе полицейские во время спецоперации по задержанию подозреваемого в терроризме ошиблись квартирой и ворвались в жильё пожилой пары.

«Они сломали дверь спящей пожилой пары», — пишет портал France Info.

Отмечается, что вместо того, чтобы пойти по коридору налево, силовики пошли направо.

«Двое жителей квартиры на первом этаже были грубо разбужены в шесть утра этим страшным и жёстким вторжением», — пишет портал.

Позднее дочь пожилой женщины рассказала о случившемся, она приехала на место происшествия после звонка матери.

«Она не знает, звонила ли полиция, моя мама плохо слышит, она, должно быть, не заметила», — сообщила дочь.

Она отметила, что её мать была напугана.

«Моя мама оказалась с двумя вооружёнными полицейскими в комнате, которые направили на неё лампу», — рассказала она.

По её словам, правоохранители спросили, где находится сын женщины. Однако она сказала, что сына у неё нет и полицейские осознали свою ошибку.

Позднее с жильцами квартиры связался руководитель операции, он принёс извинения и сказал, что они получат компенсацию.

Ранее сообщалось, что находящийся не при исполнении служебных обязанностей агент ФБР случайно ранил в ногу человека, когда исполнял сальто в баре американского города Денвер.