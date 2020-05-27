Во Франции полиция во время спецоперации ошиблась квартирой
- Reuters
«Они сломали дверь спящей пожилой пары», — пишет портал France Info.
Отмечается, что вместо того, чтобы пойти по коридору налево, силовики пошли направо.
«Двое жителей квартиры на первом этаже были грубо разбужены в шесть утра этим страшным и жёстким вторжением», — пишет портал.
Позднее дочь пожилой женщины рассказала о случившемся, она приехала на место происшествия после звонка матери.
«Она не знает, звонила ли полиция, моя мама плохо слышит, она, должно быть, не заметила», — сообщила дочь.
Она отметила, что её мать была напугана.
«Моя мама оказалась с двумя вооружёнными полицейскими в комнате, которые направили на неё лампу», — рассказала она.
По её словам, правоохранители спросили, где находится сын женщины. Однако она сказала, что сына у неё нет и полицейские осознали свою ошибку.
Позднее с жильцами квартиры связался руководитель операции, он принёс извинения и сказал, что они получат компенсацию.
Ранее сообщалось, что находящийся не при исполнении служебных обязанностей агент ФБР случайно ранил в ногу человека, когда исполнял сальто в баре американского города Денвер.