В Иране отмечено минимальное число смертей от коронавируса с марта

Короткая ссылка
В Иране за сутки зафиксировано 34 летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, что стало минимальным показателем с 7 марта.
В Иране отмечено минимальное число смертей от коронавируса с марта
  • РИА Новости

«К сожалению, за последние сутки скончались 34 больных COVID-19, однако это наименьший показатель за последние недели», — цитирует представителя Минздрава Ирана Киануша Джаханпура РИА Новости.

Общее число летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции в Иране возросло до 7451.

За сутки в стране выявили ещё 2023 случая заболевания COVID-19. Общее число заболевших увеличилось до 137 724.

Ещё 107 713 человек выздоровели.

7 марта в Иране умер 21 пациент с коронавирусом, после чего показатели смертности стали расти.

Ранее в Иране от коронавируса вылечилась 107-летняя женщина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить