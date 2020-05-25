В Иране отмечено минимальное число смертей от коронавируса с марта
- РИА Новости
«К сожалению, за последние сутки скончались 34 больных COVID-19, однако это наименьший показатель за последние недели», — цитирует представителя Минздрава Ирана Киануша Джаханпура РИА Новости.
Общее число летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции в Иране возросло до 7451.
За сутки в стране выявили ещё 2023 случая заболевания COVID-19. Общее число заболевших увеличилось до 137 724.
Ещё 107 713 человек выздоровели.
7 марта в Иране умер 21 пациент с коронавирусом, после чего показатели смертности стали расти.
Ранее в Иране от коронавируса вылечилась 107-летняя женщина.