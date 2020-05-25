В Иране отмечено минимальное число смертей от коронавируса с марта

В Иране за сутки зафиксировано 34 летальных исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, что стало минимальным показателем с 7 марта.

«К сожалению, за последние сутки скончались 34 больных COVID-19, однако это наименьший показатель за последние недели», — цитирует представителя Минздрава Ирана Киануша Джаханпура РИА Новости.

Общее число летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции в Иране возросло до 7451.

За сутки в стране выявили ещё 2023 случая заболевания COVID-19. Общее число заболевших увеличилось до 137 724.

Ещё 107 713 человек выздоровели.

7 марта в Иране умер 21 пациент с коронавирусом, после чего показатели смертности стали расти.

Ранее в Иране от коронавируса вылечилась 107-летняя женщина.