В Великобритании число умерших от коронавируса выросло на 118

В Великобритании число умерших от коронавирусной инфекции за сутки выросло на 118, сообщает Sky News.

РИА Новости

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании приблизилось к 260 тыс., а число летальных исходов — к 36,8 тыс. Накануне власти страны сообщили о 282 летальных исходах, а днем ранее — о 351 смерти.