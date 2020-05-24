В Великобритании число умерших от коронавируса выросло на 118
В Великобритании число умерших от коронавирусной инфекции за сутки выросло на 118, сообщает Sky News.
- РИА Новости
Количество случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании приблизилось к 260 тыс., а число летальных исходов — к 36,8 тыс.
Накануне власти страны сообщили о 282 летальных исходах, а днем ранее — о 351 смерти.
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