В Великобритании число умерших от коронавируса выросло на 118

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В Великобритании число умерших от коронавирусной инфекции за сутки выросло на 118, сообщает Sky News.
В Великобритании число умерших от коронавируса выросло на 118
  • РИА Новости

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании приблизилось к 260 тыс., а число летальных исходов — к 36,8 тыс.

Накануне власти страны сообщили о 282 летальных исходах, а днем ранее — о 351 смерти.

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