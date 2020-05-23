В Нидерландах за сутки выявили 176 новых случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов.
Так, общее число выявленных случаев в стране достигло 45 064.
За сутки 23 человека с COVID-19 скончались, а общее число умерших с таким диагнозом в Нидерландах достигло 5811.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.