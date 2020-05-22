В Нидерландах за сутки выявили 188 новых случаев коронавируса

В Нидерландах за сутки выявили 188 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов.

Так, общее число выявленных случаев в стране достигло 44 888.

За сутки 13 человек с COVID-19 скончались, а общее число умерших с таким диагнозом в Нидерландах достигло 5788.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.