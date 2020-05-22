Американец рассказал об иске против дома престарелых из-за смерти женщины с COVID-19

В США семья женщины, которая скончалась в доме престарелых Bria of Geneva штата Иллинойс после заболевания коронавирусом, подала иск в суд против учреждения.

Об этом RT рассказал Скотт Мэрроу, сын 71-летней Клодетт Стейсик — другой женщины, проживающей в этом доме престарелых.

«Сегодня я получил письмо по электронной почте. Речь шла о женщине по имени Хелен, которая скончалась 26 апреля. Семья пациентки подала на дом престарелых Bria в суд. Дети женщины говорят, что даже не знали, что у мамы брали тест на коронавирус, не знали, что у неё нашли вирус, вообще что она болела», — заявил он.

По словам Мэрроу, в начале апреля в доме престарелых говорили, что случаев заболевания коронавирусом там не зарегистрировано. Он добавил, что в середине апреля в доме престарелых было зафиксировано два случая COVID-19, но администрация не стала переводить больных в инфекционную клинику.

«При этом массового тестирования не проводилось — тесты делали только тем, у кого выявлены характерные симптомы. Нас заверяли в том, что всё хорошо, всё под контролем», — рассказал он.

После этого Мэрроу заявил, что ему позвонили и сообщили, что у его матери положительный тест на коронавирус.

«После этого мы получили автоматическую рассылку с дальнейшей информацией — записанное роботом голосовое сообщение, обезличенное. На тот момент из примерно 100 пациентов дома престарелых коронавирус был выявлен, если не ошибаюсь, у 77», — заявил он.

Также Мэрроу заявил, что медсёстры и сиделки в доме престарелых «не умеют правильно надевать маску и общаются с инфицированным пациентом без перчаток». По его мнению, это способствовало распространению вируса в учреждении.

19 мая в США число выявленных случаев коронавируса превысило 1,5 млн.