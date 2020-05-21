Посольство России в США оценило ситуацию с российскими членами экипажа круизных лайнеров

Посольство России в США прокомментировало ситуацию с российскими членами экипажа, находящимися на борту круизных лайнеров компаний Royal Caribbean и Celebrity Cruises.

«Посольство Российской Федерации в США в курсе ситуации с росгражданами, являющимися членами экипажей компаний Royal Caribbean и Celebrity Cruises. В настоящее время корабли находятся у берегов Багамских островов и заходят в американские территориальные воды преимущественно только для пополнения запасов воды и провианта», — сообщил советник-посланник посольства Сергей Трепелков в ответ на запрос RT.

По его словам, руководство компаний не предоставляет информации по россиянам.

«К сожалению, руководство компаний не предоставляет данные по нашим гражданам и порядку их эвакуации. По имеющимся сведениям, указанные круизные линии прорабатывают вопрос вывоза сотрудников своих судов, в том числе и россиян, через Европу», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что дипмиссия держит вопрос на постоянном контроле и находится в тесном контакте с компетентными органами Соединённых Штатов.