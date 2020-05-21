В Испании за сутки от коронавируса умерли 48 человек
- Reuters
Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на Минздрав страны.
Вместе с этим указывается, что за 24 часа коронавирус зафиксировали ещё у 344 человек.
Подчёркивается, что эта статистика не учитывает суточные показатели Каталонии по коронавирусу, так как регион не успел обновить свои данные. При этом 40% смертей от COVID-19 20 мая в Испании пришлись именно на эту область.
Ранее министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос заявил, что страна будет готова принимать туристов с конца июня.