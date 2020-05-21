В Бразилии за сутки выявили почти 20 тысяч новых случаев коронавируса
- AFP
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Об этом сообщает Enfoque MS со ссылкой на Минздрав Бразилии.
За сутки в стране умерли 888 пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов, связанных с коронавирусом, увеличилось до 18 859.
При этом от заболевания вылечились 116 683 человека.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США рассматривают возможность запрета на въезд в страну из Бразилии из-за роста там случаев инфицирования COVID-19.