В Бразилии за сутки выявили почти 20 тысяч новых случаев коронавируса

В Бразилии за сутки выявили 19 951 новый случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в стране возросло до 291 579 человек.

Об этом сообщает Enfoque MS со ссылкой на Минздрав Бразилии.

За сутки в стране умерли 888 пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов, связанных с коронавирусом, увеличилось до 18 859.

При этом от заболевания вылечились 116 683 человека.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США рассматривают возможность запрета на въезд в страну из Бразилии из-за роста там случаев инфицирования COVID-19.