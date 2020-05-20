Во Франции за сутки умерли 110 человек с коронавирусом

Во Франции за сутки скончались 110 человек с положительным результатом теста на коронавирус, общее число смертей достигло 28 132. Об этом сообщила Генеральная дирекция здравоохранения.

Как передаёт Europe1 со ссылкой на ведомство, 17 812 человек умерли в больницах, 10 320 — в социальных и медико-социальных учреждениях.

В настоящее время в больницах остаётся 17 941 человек, в реанимациях — 1794.





