Во Франции за сутки умерли 110 человек с коронавирусом
Во Франции за сутки скончались 110 человек с положительным результатом теста на коронавирус, общее число смертей достигло 28 132. Об этом сообщила Генеральная дирекция здравоохранения.
- Reuters
Как передаёт Europe1 со ссылкой на ведомство, 17 812 человек умерли в больницах, 10 320 — в социальных и медико-социальных учреждениях.
В настоящее время в больницах остаётся 17 941 человек, в реанимациях — 1794.
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