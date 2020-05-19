Сербия откроет границы с 1 июня

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Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страна откроет границы с 1 июня для поддержки экономики.
Сербия откроет границы с 1 июня
  • РИА Новости

«Президент Вучич подчеркнул, что в целях содействия экономической деятельности Сербия согласна открыть границы с 1 июня, применяя соответствующие эпидемиологические меры», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы сербского президента.

Он отметил, что соглашение по смягчению ограничений при пересечении границ с соседними государствами является одним из ключевых элементов для поддержки экономики, особенно в области туризма.

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что Сербия с 1 июня откроет свои границы для граждан Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Черногории.

6 мая парламент Сербии отменил режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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