Сербия откроет границы с 1 июня

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страна откроет границы с 1 июня для поддержки экономики.

«Президент Вучич подчеркнул, что в целях содействия экономической деятельности Сербия согласна открыть границы с 1 июня, применяя соответствующие эпидемиологические меры», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы сербского президента.

Он отметил, что соглашение по смягчению ограничений при пересечении границ с соседними государствами является одним из ключевых элементов для поддержки экономики, особенно в области туризма.

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что Сербия с 1 июня откроет свои границы для граждан Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Черногории.

6 мая парламент Сербии отменил режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.