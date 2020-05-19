В Мексике число выявленных случаев коронавируса достигло 51 633

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В Мексике число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 51 633. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гателя.
В Мексике число выявленных случаев коронавируса достигло 51 633
  • Reuters

«В Мексике у 51 633 человек был выявлен COVID с момента начала эпидемии 28 февраля, 11 300 человек проявили симптомы в последние 14 дней — это активная часть эпидемии», — сообщил Лопес-Гатель. 

Он также отметил «продолжающийся рост активных случаев», что, по его словам «говорит о высокой активности эпидемии».

Ранее сообщалось, что в Бразилии число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 254 220.

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