В Китае при землетрясении погибли четыре человека

В результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая, четыре человека погибли, 23 получили травмы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление правительства провинции.

После землетрясения местные власти организовали спасательные работы, жители, которые находились в повреждённых зданиях, были эвакуированы в безопасные места.

18 мая в 21:47 по местному времени (16:47 мск) были зафиксированы подземные толчки в уезде Цяоцзя городского округа Чжаотун, где проживают более 5,5 млн человек.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км.