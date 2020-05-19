В Китае при землетрясении погибли четыре человека
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление правительства провинции.
После землетрясения местные власти организовали спасательные работы, жители, которые находились в повреждённых зданиях, были эвакуированы в безопасные места.
18 мая в 21:47 по местному времени (16:47 мск) были зафиксированы подземные толчки в уезде Цяоцзя городского округа Чжаотун, где проживают более 5,5 млн человек.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км.