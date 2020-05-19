В Китае при землетрясении погибли четыре человека

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В результате землетрясения магнитудой 5,0, которое произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая, четыре человека погибли, 23 получили травмы.
В Китае при землетрясении погибли четыре человека
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление правительства провинции.

После землетрясения местные власти организовали спасательные работы, жители, которые находились в повреждённых зданиях, были эвакуированы в безопасные места. 

18 мая в 21:47 по местному времени (16:47 мск) были зафиксированы подземные толчки в уезде Цяоцзя городского округа Чжаотун, где проживают более 5,5 млн человек.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км.

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