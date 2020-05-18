Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Короткая ссылка
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая. Об этом пишет Bloomberg.
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
  • Reuters

Как передаёт агентство, речь идёт о 34 новых случаях инфицирования COVID-19 в провинции Цзилинь, где было остановлено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы, а «десятки тысяч граждан» изолированы.

Как пишет South China Morning Post, небольшой город Шулань в провинции Цзилинь заблокировали из-за угрозы распространения инфекции.

Отмечается, что новые ограничения напоминают те, что были введены в Ухани, где в декабре зарегистрировали первые случаи COVID-19.

Введёнными ограничениями в городе разрешается выходить из дома раз в два дня и только одному человеку на семью, чтобы приобрести предметы первой необходимости.

Ранее в Китае сообщили, что за сутки зафиксировали семь новых случаев активного протекания заболевания коронавирусом, а также выявили 18 бессимптомных носителей инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить