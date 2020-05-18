Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая. Об этом пишет Bloomberg.

Как передаёт агентство, речь идёт о 34 новых случаях инфицирования COVID-19 в провинции Цзилинь, где было остановлено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы, а «десятки тысяч граждан» изолированы.

Как пишет South China Morning Post, небольшой город Шулань в провинции Цзилинь заблокировали из-за угрозы распространения инфекции.

Отмечается, что новые ограничения напоминают те, что были введены в Ухани, где в декабре зарегистрировали первые случаи COVID-19.

Введёнными ограничениями в городе разрешается выходить из дома раз в два дня и только одному человеку на семью, чтобы приобрести предметы первой необходимости.

Ранее в Китае сообщили, что за сутки зафиксировали семь новых случаев активного протекания заболевания коронавирусом, а также выявили 18 бессимптомных носителей инфекции.