Помпео рассказал о пользе сотрудничества США с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, как Вашингтон и Москва сотрудничали с тех пор, как он стал директором Центрального разведывательного управления.

«Я работал с русскими с тех пор, как стал директором ЦРУ. Есть сферы, в которых наши страны могут работать вместе, я тесно работал с ними, когда нужно было сорвать террористические заговоры. И они помогли нам тоже, спасли жизни американцев, предоставив нам информацию. Мы помогли им помешать планам террористов в Санкт-Петербурге», — сказал госсекретарь в беседе с Washington Examiner.

Помпео при этом добавил, что иногда Россия «ведёт себя вопреки понятиям демократии и свободолюбия». В качестве примера он привёл политику России в отношении Сирии и Украины.

В марте президент России Владимир Путин рассказал, что спецслужбы Соединённых Штатов, как и российские, «работают глобально».

Он напомнил о задержании двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»* в Санкт-Петербурге в конце 2019 года, что было осуществлено благодаря информации, переданной Вашингтоном.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.